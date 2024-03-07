Актриса Нонна Гришаева вызвала скорую помощь из-за судорог

Актрисе Нонне Гришаевой потребовалась помощь врачей. Как пишет Mash, артистка вызвала домой в Новую Москву скорую помощь из-за судорог и резких болей в животе.

Врачи осмотрели Гришаеву и выписали таблетки. Сама заслуженная артистка России заявила, что с ней всё хорошо, а сообщения СМИ о её состоянии сильно преувеличены.