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7 марта, 15:36

Актриса Нонна Гришаева вызвала скорую помощь из-за судорог

Нонна Гришаева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин / ТАСС

Нонна Гришаева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин / ТАСС

Актрисе Нонне Гришаевой потребовалась помощь врачей. Как пишет Mash, артистка вызвала домой в Новую Москву скорую помощь из-за судорог и резких болей в животе.

Врачи осмотрели Гришаеву и выписали таблетки. Сама заслуженная артистка России заявила, что с ней всё хорошо, а сообщения СМИ о её состоянии сильно преувеличены.

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А ранее в больницу попала беременная жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши. Её доставили на шестом месяце беременности в одну из элитных клиник в Одинцовском районе Московской области.

Александра Вишнякова
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