На трассе в Челябинске обнаружили труп мужчины с крупной суммой денег в карманах

В Челябинской области на краю автотрассы нашли тело мужчины. При себе у него была крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей", — сообщил источник издания.

По данным агентства, мужчине было 45 лет. Сейчас проводится экспертиза для установления причины смерти.