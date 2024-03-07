На трассе в Челябинске обнаружили труп мужчины с крупной суммой денег в карманах
В Челябинской области на краю автотрассы нашли тело мужчины. При себе у него была крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей", — сообщил источник издания.
По данным агентства, мужчине было 45 лет. Сейчас проводится экспертиза для установления причины смерти.
Ранее сотрудники детского сада под Петербургом обнаружили в служебном туалете труп мужчины. Накануне там проходил детский спортивный праздник, в котором принимали участие некоторые родители. На следующий день воспитатели не смогли открыть дверь в уборную, после чего её вскрыли и обнаружили там тело мужчины. Предположительно, он переодевался после мероприятия и умер от проблем со здоровьем.
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