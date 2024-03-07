Врач предупредил об опасном косметическом средстве, которое может стоить жизни
Онколог Черёмушкин: Средства от прыщей могут спровоцировать рак кожи
Некоторые косметические средства могут быть опасны для кожи из-за бензола в составе. Этот компонент способен вызвать рак, если превысить допустимую норму. Об этом предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.
"Бензол содержится в некоторых косметических средствах от прыщей и входит в группу канцерогенных факторов. Как известно, канцерогены способствуют развитию рака, если доза и длительность их применения превышена", — приводит его слова NEWS.ru.
Специалист также отметил, что бензол является одним из компонентов лекарств для лечения розацеа и других инфекционных заболеваний кожи. При этом он посоветовал покупать продукцию по рекомендациям профессиональных косметологов, чтобы обезопасить себя.
А ранее Life.ru рассказывал о средствах по уходу, которые должны быть в арсенале каждого мужчины. Несмотря на то что сильная половина человечества зачастую пренебрегает специальными средствами по уходу за кожей и предпочитает умываться и мыться одним шампунем "три в одном", косметологи советуют всё же отказаться от подобной привычки.
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