Врач предупредил об опасном косметическом средстве, которое может стоить жизни

Некоторые косметические средства могут быть опасны для кожи из-за бензола в составе. Этот компонент способен вызвать рак, если превысить допустимую норму. Об этом предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

"Бензол содержится в некоторых косметических средствах от прыщей и входит в группу канцерогенных факторов. Как известно, канцерогены способствуют развитию рака, если доза и длительность их применения превышена", — приводит его слова NEWS.ru.

Специалист также отметил, что бензол является одним из компонентов лекарств для лечения розацеа и других инфекционных заболеваний кожи. При этом он посоветовал покупать продукцию по рекомендациям профессиональных косметологов, чтобы обезопасить себя.