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"Нас не разделить": Сибиряк отказался от брони, чтобы вслед за братом уйти на СВО

SHOT: Братья-двойняшки из Сибири вместе ушли на СВО и служат в одном отряде

7 марта, 17:10
Братья, вдвоём отправившиеся на СВО. Обложка © T.me / SHOT

Братья, вдвоём отправившиеся на СВО. Обложка © T.me / SHOT

Братья-двойняшки из Сибири, родившиеся с разницей в минуту, вместе отправились на специальную военную операцию. Хотя поначалу их поставили в разные подразделения, потом им всё же удалось воссоединиться. Историю двух отважных героев рассказал SHOT.

Братья рассказали, как вдвоём ушли на СВО. Видео © T.me / SHOT

Николай отправился на фронт по повестке ещё в сентябре 2022 года. Евгений тогда остался в тылу, получив бронь как железнодорожный работник, но через месяц не выдержал и попросился в зону СВО добровольцем, потому что больше не мог оставаться в стороне.

"Военкому говорю: "Брата забрал? Мы в мирное время вместе были, а в военное разделили?" — вспоминает Евгений.

Поначалу мужчины служили в разных подразделениях, но через год Евгения перевели к Николаю. Здесь же бойцы встретили и других земляков, все служат рука об руку, а на задания ездят на новеньком УАЗе, который был подарен фондом "Народный фронт".

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А ранее Life.ru рассказал, что детский сад № 74 города Кургана отправил российским бойцам на передовую посылки с шерстяными носками, шапками, сладостями, а также с трогательными записками, в которых малыши пожелали солдатам победы и скорейшего возвращения домой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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