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7 марта, 17:07

На 85-м году жизни умер оператор "Тихого Дона" Михаил Суслов

Михаил Суслов. Фото © Союз кинематографистов Российской Федерации

Михаил Суслов. Фото © Союз кинематографистов Российской Федерации

В возрасте 84 лет скончался кинооператор, работавший над сериалами "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в своём Telegram-канале.

"Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов", — говорится в тексте сообщения.

Михаил Петрович Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м стал выпускником операторского факультета ВГИКа. С 1976-го кинооператор проживал и работал в США, где снимал боевики и криминальные драмы для Голливуда. В конце 1990-х он вернулся в Россию, где снял фильм "Долгое прощание" и киносериалы "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", а также "Тихий Дон".

Умер актёр Геннадий Киселёв
Умер актёр Геннадий Киселёв

А ранее Life.ru сообщал, что не стало Ильи Устюжанинова. Актёр из сериала "Операция "Престол" умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с артистом прошла 6 марта на "Камерной сцене".

Владимир Озеров
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