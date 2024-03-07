На 85-м году жизни умер оператор "Тихого Дона" Михаил Суслов
Михаил Суслов. Фото © Союз кинематографистов Российской Федерации
В возрасте 84 лет скончался кинооператор, работавший над сериалами "Ликвидация" и "Тихий Дон", Михаил Суслов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в своём Telegram-канале.
"Гильдия кинооператоров сообщила, что умер Михаил Петрович Суслов", — говорится в тексте сообщения.
Михаил Петрович Суслов родился 23 марта 1939 года. В 1962-м стал выпускником операторского факультета ВГИКа. С 1976-го кинооператор проживал и работал в США, где снимал боевики и криминальные драмы для Голливуда. В конце 1990-х он вернулся в Россию, где снял фильм "Долгое прощание" и киносериалы "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба", а также "Тихий Дон".
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