"Баловства и брызг шампанского": Агутин обратился к россиянкам в преддверии 8 Марта

Певец Леонид Агутин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта. В беседе с корреспондентом Life.ru он упомянул надвигающийся Международный женский день и пожелал представительницам прекрасного пола мира, добра, любви и многого другого.

Поздравление с 8 Марта от Леонида Агутина. Видео © Life.ru

"Мира, добра, счастья, любви, взаимности, подарков, цветов, баловства, фантазии, радости, брызг шампанского и всего самого-самого хорошего", — пожелал исполнитель хита "На сиреневой луне" перед премьерой документального фильма "Роман Костомаров: Рождённый дважды".