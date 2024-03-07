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7 марта, 19:11

"Баловства и брызг шампанского": Агутин обратился к россиянкам в преддверии 8 Марта

Агутин пожелал россиянкам брызг шампанского и взаимности на 8 Марта

Певец Леонид Агутин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта. В беседе с корреспондентом Life.ru он упомянул надвигающийся Международный женский день и пожелал представительницам прекрасного пола мира, добра, любви и многого другого.

Поздравление с 8 Марта от Леонида Агутина. Видео © Life.ru

"Мира, добра, счастья, любви, взаимности, подарков, цветов, баловства, фантазии, радости, брызг шампанского и всего самого-самого хорошего", — пожелал исполнитель хита "На сиреневой луне" перед премьерой документального фильма "Роман Костомаров: Рождённый дважды".

Эти 6 цитат русских писателей о женщинах напомнят, почему 8 Марта — самый нежный праздник
Эти 6 цитат русских писателей о женщинах напомнят, почему 8 Марта — самый нежный праздник

А ранее Life.ru рассказывал о том, как правильно поздравлять коллег с праздником 8 Марта. Так, например, вместо комплиментов о внешности стоит отметить какие-то профессиональные качества женщин на работе. При этом стоит не забывать и о личном пространстве.

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Life.ru

Александра Мышляева
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