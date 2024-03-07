"Баловства и брызг шампанского": Агутин обратился к россиянкам в преддверии 8 Марта
Агутин пожелал россиянкам брызг шампанского и взаимности на 8 Марта
Певец Леонид Агутин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта. В беседе с корреспондентом Life.ru он упомянул надвигающийся Международный женский день и пожелал представительницам прекрасного пола мира, добра, любви и многого другого.
Поздравление с 8 Марта от Леонида Агутина. Видео © Life.ru
"Мира, добра, счастья, любви, взаимности, подарков, цветов, баловства, фантазии, радости, брызг шампанского и всего самого-самого хорошего", — пожелал исполнитель хита "На сиреневой луне" перед премьерой документального фильма "Роман Костомаров: Рождённый дважды".
А ранее Life.ru рассказывал о том, как правильно поздравлять коллег с праздником 8 Марта. Так, например, вместо комплиментов о внешности стоит отметить какие-то профессиональные качества женщин на работе. При этом стоит не забывать и о личном пространстве.
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