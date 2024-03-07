"Почему бы нам не напасть на Россию?": СМИ узнали о планах Восточной Европы
Колумнист FT Купер: В Восточной Европе задумались о возможном нападении на РФ
В Восточной Европе задумались о возможном нападении на Россию, заявил колумнист газеты Financial Times Саймон Купер. Ссылаясь на высокопоставленного политика, он допускает возможность того, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать генсеком НАТО. Купер убеждён, что способность Рютте успешно работать "как с левыми, так и с крайне правыми" можно применить в альянсе.
"Мы спрашиваем себя: "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападёт на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?" — процитировал аналитик анонимного чиновника.
Эксперт также указал на необходимость управления разнообразной коалицией, включая "немцев-вегетарианцев" и других участников, в том числе политика из Восточной Европы, имя которого не упоминается в статье.
Ранее Life.ru писал о том, что некоторые немецкие средства массовой информации описывали гипотетическое "нападение" России на Североатлантический альянс, которое, как они думают, будет состоять из четырёх этапов. В своих предположениях они не исключили и применение ядерного оружия.
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