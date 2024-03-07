Запрет на экспорт семян рапса возобновлён в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении запрета на вывоз семян рапса из страны. Ограничительная мера будет действовать до 31 августа. Она призвана загрузить отечественные предприятия по производству рапсового масла и обеспечить этим продуктом отрасль животноводства, уточнила пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что предыдущий запрет был введён 1 сентября 2023 года и продлился до 29 февраля 2024-го. Подписанный главой Правительства РФ документ подразумевает несколько исключений. Например, продолжится вывоз рапса в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

"Запрет не коснётся семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам", — подчеркнули в кабмине.