Запрет на экспорт семян рапса возобновлён в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении запрета на вывоз семян рапса из страны. Ограничительная мера будет действовать до 31 августа. Она призвана загрузить отечественные предприятия по производству рапсового масла и обеспечить этим продуктом отрасль животноводства, уточнила пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что предыдущий запрет был введён 1 сентября 2023 года и продлился до 29 февраля 2024-го. Подписанный главой Правительства РФ документ подразумевает несколько исключений. Например, продолжится вывоз рапса в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.
"Запрет не коснётся семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам", — подчеркнули в кабмине.
Между тем Россия вышла на рекордные показатели в экспорте агропродукции. Страна заняла четвёртое место в мире в этой сфере, заявил двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин. Причём российский лидер подчеркнул, что агропромышленный комплекс нашей страны достиг таких показателей, которых ранее никогда не было.
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