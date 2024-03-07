Указ подписан: Украинских срочников разгонят по домам

Военнослужащие ВСУ из числа срочников будут уволены в запас в апреле – мае 2024 года. Соответствующий указ 7 марта подписал Владимир Зеленский, документ вступил в силу со дня опубликования.

"Постановляю уволить в апреле – мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы", — сказано в указе.

Демобилизация коснётся не только бойцов, срок воинской службы которых истёк во время действия военного положения, но и тех, чья воинская служба была продлена сверх установленных сроков.