Регион

Уведомления отключены

7 марта, 19:31

Указ подписан: Украинских срочников разгонят по домам

На Украине демобилизуют солдат-срочников по указу Зеленского

Военнослужащие ВСУ из числа срочников будут уволены в запас в апреле – мае 2024 года. Соответствующий указ 7 марта подписал Владимир Зеленский, документ вступил в силу со дня опубликования.

"Постановляю уволить в апреле – мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы", — сказано в указе.

Демобилизация коснётся не только бойцов, срок воинской службы которых истёк во время действия военного положения, но и тех, чья воинская служба была продлена сверх установленных сроков.

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании
Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

А тем временем Вооружённые силы Украины анонсировали новый контрудар. Перед наступлением в войсках будет произведена перегруппировка и доукомплектование формирований, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров