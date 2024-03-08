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7 марта, 21:10

Ушёл без гроша: Горе-грабитель с перцовкой не смог обнести банк в Петербурге из-за смелых кассиров

SHOT: В Петербурге налётчик не смог обнести банк из-за отказа кассиров отдать деньги

Попытка ограбления банка совершена в Санкт-Петербурге вечером 7 марта. Грабитель заявился в финансовую организацию с перцовым баллончиком, но был вынужден уйти без добычи, сообщил SHOT.

Инцидент произошёл около 20:00 на Васильевском острове. Как только мужчина зашёл в помещение банка, он распылил газ и потребовал у кассиров отдать ему деньги. Однако те оказались не робкого десятка и отказали налётчику, после чего грабитель быстро удалился, не поимев ни гроша. Сейчас его разыскивают.

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Не менее необычный случай произошёл в Северной столице днём ранее. Петербуржец обратился в больницу за экстренной помощью после того, как он сел на стеклянный бокал и разбил его внутри себя.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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