Участковый терапевт – суданец с интересным прозвищем обаял лыткаринских бабушек

Пациенты ищут в лечащем враче не только компетентного специалиста, но и чуткого человека, готового подарить душевное тепло. Так считает врач из Судана Абделмалик Мохамед Ариф Абдалл, живущий в России с 2015 года. С участковым терапевтом поликлиники подмосковного города Лыткарино побеседовало интернет-издание Regions.

У молодого медика семь братьев и три сестры. Все они учатся в Судане, кроме одного брата — тот работает в Египте, тоже врачом. Самому же Арифу отправиться за знаниями в Россию посоветовал отец-предприниматель. Мама-домохозяйка идею одобрила. Страна была выбрана и по политическим мотивам — дружественная для Судана, и по экономическим — обучение в Мордовском государственном институте имени Н.П. Огарёва, выбранном Арифом, его отцу было вполне по силам. Ну а направление выбирали исходя из природных склонностей юноши. Правда, перед началом обучения на факультете пришлось целый год учиться на языковых курсах.

"Очень тяжело мне давался русский язык. Учить его — настоящая мука. Склонения, спряжения — я ничего изначально не понимал. Мучился", — рассказал Ариф, добавив, что помогло полное погружение в языковую среду.

Молодой человек продолжает учиться и сейчас. Постоянно сталкиваясь из-за пандемии коронавируса с лёгочными осложнениями у пациентов, он решил выбрать ординатуру по специальности "Пульмонология" в столичной клинической больнице имени Д.Д. Плетнёва. Ну а на работу в лыткаринскую поликлинику его "привела судьба", ведь до этого он успел поработать в разных городах и больницах.

"В нашей поликлинике невероятно дружный коллектив. А для меня атмосфера имеет большое значение", — поделился улыбчивый врач.

Сейчас Арифу 27 лет, он холост и снимает в Лыткарине квартиру на двоих с другом. Руководство и пациенты больницы считают его одним из лучших специалистов медучреждения: при ещё несовершенном владении русским он потрясающе умеет находить общий язык с пациентами. Те сначала отнеслись к темнокожему доктору с недоверием, а сейчас заходят даже просто измерить давление и называют его своей последней надеждой, показывая в ответ на заботу фотографии внуков и угощая домашним вареньем.

"Обычно мои пациенты называют меня Арифом, но ещё за мной закрепилось прозвище Уголёк. Почему-то это приятно. Нисколько не обидно. Когда они так меня называют, это значит, что я заслужил их особое доверие", — считает молодой специалист.