В Судане заявили, что вопрос о создании базы ВМФ РФ рассмотрит новый парламент

Договорённость с Россией о создании в Судане пункта материального обеспечения ВМФ РФ рассмотрит новый парламент арабской страны, который будет сформирован по итогам запланированных на этот год выборов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава МИД Судана Али Садик Али.