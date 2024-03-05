В Судане заявили, что вопрос о создании базы ВМФ РФ рассмотрит новый парламент
Договорённость с Россией о создании в Судане пункта материального обеспечения ВМФ РФ рассмотрит новый парламент арабской страны, который будет сформирован по итогам запланированных на этот год выборов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава МИД Судана Али Садик Али.
"Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут", — подчеркнул министр.
Напомним, в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. А в 2021-м появились сообщения, что Судан передумал подписывать соглашение. Позднее эта информация была опровергнута. Спустя некоторое время СМИ узнали, что Судан хочет изменить содержание документа.
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