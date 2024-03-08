Украина не пойдёт на переговоры с Россией, пока такое решение не будет принято на Западе, уверен политолог Александр Асафов. Если выгода от конфликта перестанет перевешивать издержки, кураторам киевского режима придётся задуматься о мире, поделился эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Аналитик подчеркнул, что судьбу переговоров будут решать не Незалежная или государства Евросоюза, а США и Британия. Однако предпосылки к дипломатическому урегулированию противоречий пока отсутствуют.

"Этот момент наступит, когда издержки от поддержания конфликта для американцев и стран Запада превысят получаемые преференции", — предположил Асафов.