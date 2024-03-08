"Третий рейх тоже был Европой": Захарова одним фактом поставила на место греческого премьера – русофоба

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на антироссийскую выходку премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, который назвал Москву врагом Европы. Дипломат упрекнула главу кабмина во лжи, намекнув, что его слова не соответствуют истине.

"Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдёте. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской, Европы мы всегда будем врагом", — парировала Захарова.

В завершение представитель МИД поделилась воспоминаниями из школьного детства, когда ей приходилось проходить произведения греческого композитора Микиса Теодоракиса. Он, заявила политик, тоже был врагом нацистской Европы.

"Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!" — обратилась к премьеру дипломат.