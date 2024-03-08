Шольц не сможет склонить Украину к переговорам из-за США, уверен политолог

Теоретически канцлер Германии Олаф Шольц действительно может призвать Украину к мирным переговорам, как о том затрубили зарубежные СМИ. Впрочем, усилия немецкого политика, скорее всего, окажутся безрезультатными, предположил политолог Евгений Савченко.

"Следует понимать, что фактически сейчас Украина находится под внешним управлением Соединённых Штатов Америки. Поэтому далеко не факт, что усилия Шольца по поводу уговоров украинской стороны на мирные переговоры с Россией увенчаются успехом", — заявил собеседник телеканала "360".

Однако Шольц ничуть не проиграет, если публично призовёт Киев к дипломатии. Тем самым политик сможет немного выправить свои предвыборные рейтинги, допустил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СмолГУ.