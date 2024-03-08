Регион

Уведомления отключены

8 марта, 03:59

В комитете Конгресса единогласно приняли законопроект о запрете TikTok в США

В комитете Палаты представителей по энергетике и торговле завершилось голосование по законопроекту о запрете видеосервиса TikTok на территории США. Инициатива была принята единогласно, поделилось агентство Reuters.

Документ ставит перед владельцем соцсети — китайской компанией ByteDance — ультиматум. Если она не откажется от прав на приложение TikTok в течение полугода, его использование в Соединённых Штатах будет признано незаконным. Представители организации уже отреагировали на решение конгрессменов, обвинив их в попытке лишить американцев права на свободное выражение мнений.

"Этот закон имеет заранее предопределённый результат: полный запрет TikTok в США. Это нанесёт ущерб миллионам предприятий, лишит художников аудитории и разрушит средства к существованию бесчисленных творцов по всей стране", — подчеркнули в ByteDance.

"Cовсем небезобидная": В Белоруссии готовятся к борьбе с TikTok-революцией
"Cовсем небезобидная": В Белоруссии готовятся к борьбе с TikTok-революцией

Напомним, что законопроект о запрете "вражеских" соцсетей в США — совместная разработка республиканцев и демократов. Он призван "защитить американцев от приложений иностранных противников".

Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • tiktok
  • Мировая политика
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров