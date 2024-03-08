В комитете Конгресса единогласно приняли законопроект о запрете TikTok в США

В комитете Палаты представителей по энергетике и торговле завершилось голосование по законопроекту о запрете видеосервиса TikTok на территории США. Инициатива была принята единогласно, поделилось агентство Reuters.

Документ ставит перед владельцем соцсети — китайской компанией ByteDance — ультиматум. Если она не откажется от прав на приложение TikTok в течение полугода, его использование в Соединённых Штатах будет признано незаконным. Представители организации уже отреагировали на решение конгрессменов, обвинив их в попытке лишить американцев права на свободное выражение мнений.

"Этот закон имеет заранее предопределённый результат: полный запрет TikTok в США. Это нанесёт ущерб миллионам предприятий, лишит художников аудитории и разрушит средства к существованию бесчисленных творцов по всей стране", — подчеркнули в ByteDance.