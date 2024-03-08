Байден поручил Пентагону построить временный порт в секторе Газа
Байден: США создадут временный порт для гуманитарных поставок в Газу по морю
Сброс гуманитарной помощи с воздуха на севере сектора Газа. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Пентагон построит на территории сектора Газа временный порт для доставки гуманитарной помощи по морю. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны". Мероприятие транслировал в прямом эфире Белый дом.
"Сегодня вечером я поручаю вооружённым силам США организовать экстренную миссию по созданию временного порта в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами", — заявил американский лидер, добавив, что никаких американских войск на палестинской земле не будет.
Эта мера позволит значительно увеличить объём гуманитарной помощи, поставляемой в палестинский анклав. Однако, по словам Байдена, власти Израиля должны разрешить поставки и гарантировать, что гуманитарные работники не попадут под перекрёстный огонь.
Как ранее писал Life.ru, Вашингтон хочет не допустить того, чтобы Израиль полномасштабно использовал американское оружие в случае штурма города Рафах в южной части сектора Газа. Белый дом полагает, что гуманитарная катастрофа перешла все разумные границы. Если Израиль не услышит этот посыл, то между двумя странами наметится серьёзный раскол, который повлияет на поставки американского оружия.