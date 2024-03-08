Байден поручил Пентагону построить временный порт в секторе Газа

Пентагон построит на территории сектора Газа временный порт для доставки гуманитарной помощи по морю. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны". Мероприятие транслировал в прямом эфире Белый дом.

"Сегодня вечером я поручаю вооружённым силам США организовать экстренную миссию по созданию временного порта в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами", — заявил американский лидер, добавив, что никаких американских войск на палестинской земле не будет.

Эта мера позволит значительно увеличить объём гуманитарной помощи, поставляемой в палестинский анклав. Однако, по словам Байдена, власти Израиля должны разрешить поставки и гарантировать, что гуманитарные работники не попадут под перекрёстный огонь.