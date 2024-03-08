Затулин: Британцам стоит помнить, что их остров не является непотопляемым
Британцам стоит помнить, что их остров не непотопляем, заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Парламентарий считает, что повышенное внимание Лондона к Крыму и претензиям Киева на полуостров связано с историей.
"[Бывший премьер-министр] Борис Джонсон — личность креативная, его будоражат <...> волнующие любого английского шовиниста воспоминания о Крымской войне. Отсюда неистребимая тяга Джонсона, английского флота и адмиралов английского флота ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Чёрным морем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Депутат добавил, что британцы близко к сердцу воспринимают всё, что связано с Чёрным морем, так как являются островным государством, желающим править морями. В то же время известно, что Крым — "непотопляемый авианосец".
"А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания", — добавил Затулин.
Напомним, по данным The Guardian, Великобритания призывает Германию поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, судя по недавнему сливу переговоров немецких офицеров, могут использоваться для ударов по Крыму. По словам источника газеты, Лондон, уже передавший подобное оружие Киеву, ожидает того же от партнёров.
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