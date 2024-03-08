Британцам стоит помнить, что их остров не непотопляем, заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Парламентарий считает, что повышенное внимание Лондона к Крыму и претензиям Киева на полуостров связано с историей.

"[Бывший премьер-министр] Борис Джонсон — личность креативная, его будоражат <...> волнующие любого английского шовиниста воспоминания о Крымской войне. Отсюда неистребимая тяга Джонсона, английского флота и адмиралов английского флота ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Чёрным морем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Депутат добавил, что британцы близко к сердцу воспринимают всё, что связано с Чёрным морем, так как являются островным государством, желающим править морями. В то же время известно, что Крым — "непотопляемый авианосец".

"А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания", — добавил Затулин.