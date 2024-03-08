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8 марта, 06:23

Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в пресс-службе Кремля. Как утверждается, при принятии данного решения лидер страны руководствовался принципами гуманности.

"Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины", — указано в сообщении.

Также глава государства помиловал женщин, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Ранее Владимир Путин поздравил женщин России с праздником 8 Марта и отметил, что они преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Президент отметил, что в нашей стране к этому дню готовятся заранее, "в каждом доме, в каждой семье звучат самые тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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