Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в пресс-службе Кремля. Как утверждается, при принятии данного решения лидер страны руководствовался принципами гуманности.

Ранее Владимир Путин поздравил женщин России с праздником 8 Марта и отметил, что они преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Президент отметил, что в нашей стране к этому дню готовятся заранее, "в каждом доме, в каждой семье звучат самые тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам".