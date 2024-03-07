Политолог раскрыла, что подтолкнуло Путина на душевное общение с лётчицами в Краснодаре

Несмотря на то что президент России Владимир Путин для лётчиц — Верховный главнокомандующий, их общение прошло очень тепло, буквально по-семейному. Об этом заявила генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя визит российского лидера в Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

"Президент откровенно отвечал на личные вопросы, рассказывал и о своих буднях, и о том, как он ведёт здоровый образ жизни. Владимир Путин провёл интересную аналогию, что событий в его жизни так много — "льёт бесконечно, как под водопадом", — рассказала эксперт в беседе с Life.ru.