Политолог раскрыла, что подтолкнуло Путина на душевное общение с лётчицами в Краснодаре
Политолог Линдигрин: Общение Путина с кубанскими лётчицами прошло по-семейному
Путин — с выпускницами училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Несмотря на то что президент России Владимир Путин для лётчиц — Верховный главнокомандующий, их общение прошло очень тепло, буквально по-семейному. Об этом заявила генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя визит российского лидера в Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
"Президент откровенно отвечал на личные вопросы, рассказывал и о своих буднях, и о том, как он ведёт здоровый образ жизни. Владимир Путин провёл интересную аналогию, что событий в его жизни так много — "льёт бесконечно, как под водопадом", — рассказала эксперт в беседе с Life.ru.
Кроме того, в ходе разговора президент признался, что буквально живёт в самолётах, постоянных поездках по стране и за рубеж, а справляться с такими нагрузками ему помогает здоровый образ жизни: он с детства закаляется и исключает крепкий алкоголь. По словам эксперта, на такое душевное общение российского лидера подтолкнул предстоящий весенний праздник. Глава государства также воспользовался случаем и искренне поздравил лётчиц с наступающим 8 Марта, добавив, что у них всё получится, отметила Линдигрин.
Напомним, сегодня Путин приехал в Краснодар. В ходе визита он посетил Высшее военное авиационное училище. Глава государства отметил, что российские женщины достойно служат Родине в зоне СВО. Он поздравил присутствовавших на встрече лётчиц с 8 Марта и даже успел полетать на авиатренажёре.