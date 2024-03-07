Путин выступил против дискриминации женщин и установления квот для них на службе 7 марта, 11:13 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Для продвижения по службе нужно учитывать деловые, а не гендерные качества кандидата. Так думает президент России Владимир Путин, поделившийся своим мнением на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) им. А.К. Серова.

"По большому счёту, [при] выдвижении на какие-то должности, не только в армии, а вообще в целом — и в народном хозяйстве, где угодно, я думаю, мы всё-таки должны руководствоваться не гендерными признаками, а деловыми", — пояснил он.

Путин уверен, что если работник проявляет себя и демонстрирует положительные результаты труда, то его нельзя "зажимать". В особенности, подчеркнул президент, это касается женщин, карьерная дискриминация которых недопустима. Также Путин не поддерживает идею установления квот на сотрудников женского пола, так как это тоже мешает оценивать работника по его профессиональным качествам.

Авторы Татьяна Миссуми