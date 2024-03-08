Свет, эмоции и расстояние: Названы секреты, как сделать красивое селфи на фронтальную камеру

Хороший свет может выигрышно передать черты лица на фотографии, тогда как плохой способен даже на лице ребёнка сформировать морщины и синяки под глазами. Об этом рассказал российский документальный и лайфстайл-фотограф, член Союза фотохудожников России, многократный победитель отечественных и зарубежных фотоконкурсов, автор курса "Портретная фотография" Антон Уницын. В беседе с Life.ru эксперт поделился секретами красивого селфи.

Свет — основа фотографии

Самый выгодный свет для портрета на фронтальную камеру — дневной. Например, от окна. Он ровно освещает лицо, помогает получить естественные цвета. Также стоит уделить внимание так называемым вертикальным теням, чтобы получить более свежую и ровную картинку. На фото ниже видно, как ракурс относительно источника света влияет на кадр. Слева, где минимум таких вертикальных теней, лицо выглядит свежим. А на фото справа из-за света появились тени под носом, надбровными дугами, веками, вид модели более уставший.

Свет — основа фотографии. Фото © Технические примеры без обработки из курса "Портретная фотография" на платформе "Академика"

Вертикальные тени формируются при перемещении вертикального источника света относительно неподвижного лица или же при подъёме подбородка вверх или опускании вниз относительно неподвижного источника света. Солнце или искусственное освещение, как правило, расположены сверху, поэтому в этой ситуации при съёмке на фронтальную камеру удобно взять чуть более верхнюю точку съёмки. Данное решение позволит получить более свежий портрет. При этом искусственный источник света можно расположить на уровне глаз, чтобы сформировать выигрышный светотеневой рисунок.

Искусственный источник света стоит располагать на уровне глаз. Фото © Технические примеры без обработки из курса "Портретная фотография" на платформе "Академика"

В домашних условиях можно провести следующее упражнение: открыть фронтальную камеру и подойти к окну, вытянуть руку с камерой полностью и не менять её положение относительно головы. Наблюдая за изменениями теней на лице, можно попробовать взять более верхний или нижний, правый или левый ракурс. Так можно найти точку съёмки, в которой лицо освещено оптимально. В будущем можно использовать именно этот идеальный ракурс по отношению к источнику света.

Чем ближе камера, тем искажённей черты лица

Чем ближе камера, тем искажённей черты лица. Фото © Технические примеры без обработки из курса "Портретная фотография" на платформе "Академика"

"Дистанция, с которой ведётся съёмка, влияет на передачу пропорций лица. На примере [выше] видно, как слева направо меняются черты в зависимости от увеличения фокусного расстояния и дистанции съёмки. Первые кадры слева сильно искажены по пропорциям", — отметил эксперт на платформе "Академика".

При съёмке на фронтальную камеру дистанция ограничена длиной руки. Для того чтобы избежать искажений, следует максимально вытягивать руку или же можно воспользоваться штативом или селфи-палкой. Это позволит увеличить дистанцию съёмки и сохранить естественные пропорции. Также можно использовать подручные средства: надёжно поставить телефон на подоконник, полку или стопку книг и сделать снимок с помощью таймера или автоспуска.

Эмоции не оставят равнодушным

Эмоции не оставят равнодушным. Фото © Из личного архива фотографа

Ещё один секрет притягательной фотографии — передача состояния модели. Добиться эффекта можно через выражение эмоций на лице или же через психофизику — передачу состояния через положение тела. В случае с крупным портретом последнее затруднительно, так как часто больше ничего не попадает в кадр, кроме лица. Однако на средних планах активно могут работать оба способа передачи состояния.

Эмоции привлекают, так как человек ассоциирует их со своими, сопереживает и включается эмоционально в восприятие кадра.