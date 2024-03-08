"За копейки": В Европе забили тревогу из-за распродажи украинской земли западным корпорациям
Депутат Европарламента Уоллес: Западные корпорации скупают украинские земли
Западные корпорации за копейки скупают земли на Украине, заметил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По словам политика, речь идёт о западной части Незалежной.
"Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие", — сказал он.
Уоллес отметил, что союзники Киева вместо попыток урегулировать конфликт лишь разжигают его. По мнению парламентария, Запад преследует собственные корыстные цели, а накачивание Украины деньгами "превратилось в отмывание денег с целью обогатить военно-промышленный комплекс и угодить США".
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился бесследной пропажей 16 миллиардов евро от Евросоюза для Киева. По словам политика, эти деньги можно было потратить, например, на субсидии для фермеров и развитие больниц.
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