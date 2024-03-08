Западные корпорации за копейки скупают земли на Украине, заметил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По словам политика, речь идёт о западной части Незалежной.

"Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие", — сказал он.

Уоллес отметил, что союзники Киева вместо попыток урегулировать конфликт лишь разжигают его. По мнению парламентария, Запад преследует собственные корыстные цели, а накачивание Украины деньгами "превратилось в отмывание денег с целью обогатить военно-промышленный комплекс и угодить США".