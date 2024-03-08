"Запад проиграл": В Германии рассказали, что ждёт Украину после отставки Нуланд
Бизнесмен из ФРГ Дотком: Уход Нуланд говорит о завершении украинского конфликта
Увольнение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что на Украине в скором времени завершится вспыхнувший конфликт. Такое мнение выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — написал бизнесмен в соцсети X.
По словам Доткома, украинский проект Нуланд потерпел фиаско, разрушил страну и привёл к тысячам жертв среди мирных жителей Незалежной. Предприниматель дополнил, что замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине. Дотком подчеркнул, что уход Нуланд символизирует "крысу, покидающую тонущий корабль", а сама политик и её муж заработали миллионы долларов на этом украинском конфликте, подытожил Дотком.
А ранее Life.ru писал, что 5 марта стало известно об отставке Нуланд. Напомним, чиновница приобрела широкую известность во время украинского Майдана. 11 декабря 2013 года она прибыла в Киев, общалась с протестующими и угощала их печеньем и булочками, что впоследствии породило мем про "печеньки Госдепа". Кроме того, Нуланд славится и своими русофобскими высказываниями. В частности, недавно она похвалилась "сотнями, сотнями и сотнями" наложенных на Российскую Федерацию санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Нуланд сделала колоссальный вклад в подрыв российско-американских отношений.
ТАСС / EPA / Sarahbeth Maney / POOL