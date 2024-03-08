Увольнение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что на Украине в скором времени завершится вспыхнувший конфликт. Такое мнение выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — написал бизнесмен в соцсети X.

По словам Доткома, украинский проект Нуланд потерпел фиаско, разрушил страну и привёл к тысячам жертв среди мирных жителей Незалежной. Предприниматель дополнил, что замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине. Дотком подчеркнул, что уход Нуланд символизирует "крысу, покидающую тонущий корабль", а сама политик и её муж заработали миллионы долларов на этом украинском конфликте, подытожил Дотком.