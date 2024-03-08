В Британии подметили отчаянное положение ВСУ на фронте

Положение ВСУ на фронте становится всё более отчаянным и плачевным из-за потери лучших образцов вооружения от стран НАТО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

"Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции", — подчеркнул эксперт на своём ютуб-канале.

По словам Меркуриса, ВСУ отправляют на линию соприкосновения свою лучшую западную технику, которую в итоге ликвидируют ВС РФ. Эксперт добавил, что российские лётчики в день совершают сотню боевых вылетов для того, чтобы бомбить позиции украинских войск.