"Трагедия для Киева": В Минобороны Украины забили тревогу из-за нехватки солдат

По его словам, мирные жители призывного возраста должны осознать, что у них больше нет времени "отсиживаться дома".

Напомним, ранее Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, поскольку это запрещено законом. При этом Киев провёл уже девять мобилизационных волн, но в декабре прошлого года Генштаб заявил о необходимости призвать ещё полмиллиона человек. Сам Зеленский говорил, что в Незалежной хватает трудоспособного населения, которого якобы насчитывается 30 миллионов человек, поэтому новая мобилизация возможна.