"Трагедия для Киева": В Минобороны Украины забили тревогу из-за нехватки солдат
Советник МО Украины Бежевец: Нехватка живой силы ВСУ грозит трагедией для Киева
Нехватка живой силы в Вооружённых силах Украины (ВСУ) на фоне проблем с мобилизацией может стать трагедией для киевских властей. Об этом заявил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец.
"Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить. Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее у нас будет нехватка личного состава, это станет трагедией", — подчеркнул Бежевец в беседе с американской газетой The Washington Post.
По его словам, мирные жители призывного возраста должны осознать, что у них больше нет времени "отсиживаться дома".
Напомним, ранее Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, поскольку это запрещено законом. При этом Киев провёл уже девять мобилизационных волн, но в декабре прошлого года Генштаб заявил о необходимости призвать ещё полмиллиона человек. Сам Зеленский говорил, что в Незалежной хватает трудоспособного населения, которого якобы насчитывается 30 миллионов человек, поэтому новая мобилизация возможна.
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