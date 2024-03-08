В Госдуме рассказали, у кого из россиян с апреля повысится пенсия

В бюджете России на 2024 год было предусмотрено повышение социальной пенсии. Средства на это плановое мероприятие были выделены из Фонда социального страхования, сообщила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, пенсию по инвалидности и потере кормильца обычно выплачивают тем, кто не работал ни дня. А по старости её получают россияне, которые не приобрели нужный трудовой стаж (15 лет) или не набрали необходимое число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Всего получателями социальной пенсии в РФ являются около четырёх миллионов граждан.

"На текущий период их необходимо набрать в размере чуть больше 28, а на период окончания переходного периода по пенсионному законодательству на 2028 год потребуется собрать уже 30 ИПК. У кого возраст выхода на пенсию по старости наступил, а баллы или трудовой стаж не набраны, могут рассчитывать только через пять лет на предоставление социальной пенсии по старости. По инвалидности — это, конечно, совершенно другая история. И по потере кормильца тоже", — отметила Бессараб в беседе с "Лентой.ру".

При этом размер социальной пенсии гораздо ниже, чем страховой по старости (свыше десяти тысяч рублей). Но пенсионеры не получают доход меньше прожиточного минимума в своём регионе. В отдельных случаях предусмотрены доплаты от субъекта или из федерального бюджета.

"От региона получают доплаты те, чей прожиточный минимум в регионе выше, чем федеральный прожиточный минимум пенсионера. Это, как правило, такие регионы, как Москва, в которой объективно выше прожиточный минимум пенсионера, чем в среднем по России. А вот в тех регионах, где прожиточный минимум ниже, чем федеральный, доплачивается пенсионерам из федерального бюджета", — рассказала депутат.