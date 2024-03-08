"Не сахарная, не расстаешь": Мамам назвали запретные фразы в адрес дочерей

Дети, словно губка, впитывают всё, что говорят им, так формируется их самооценка. Слова, случайно сказанные родителями, достаточно быстро фиксируются сознанием ребёнка. Каких фраз и выражений в адрес дочерей, мамам лучше избегать, чтобы не сломать им жизнь, рассказала психолог Алёна Полынь.

"Кто ж тебя такую замуж возьмёт?" Такая фраза формирует у ребёнка мысль, что замужество — некое высшее благо для женщины. При этом предложение руки и сердца надо как-то заслужить, то есть самой стать хозяйственной и красивой. А если этого нет, то придётся брать то, что дают, например первого попавшегося мужчину.

"Не хрустальная, не развалишься". Альтернатива "Не сахарная, не расстаешь". В этой ситуации для матери неважно, устала ли дочь, сложно ли ей даются какие-то предметы в школе или, может быть, она натёрла ногу. Девочка с возрастом понимает, что её эмоции, ощущения, желания не имеют значения.

"Ну, ты же девочка". По мнению некоторых матерей, девочки обязаны быть покладистее, аккуратнее мальчиков, не драться, делиться игрушками, уступать и ещё взрослым с домашними делами помогать. И всё это подаётся под соусом "ты же девочка". В итоге детям может показаться, что мир несправедлив, а у женщин слишком много обязанностей и ноль прав.

"А вот у тёти Лены дочь..." Матери кажется, что подобным высказыванием она даёт некую мотивацию. Но на деле вечные сравнения не в пользу собственного ребёнка растят неудачника.

"Если вы когда-либо говорили подобное своей девочке, то не удивляйтесь потом её низкой самооценке. Она так и будет считать, что какая-то не такая, человек второго сорта, чья обязанность обслуживать других", — объяснила специалист в беседе с порталом "Страсти".