Автор манги Dragon Ball Акира Торияма умер в возрасте 68 лет

Художник, создатель манги (японские комиксы) и аниме-франшизы Dragon Ball Акира Торияма умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе аниме-студии Bird Studio, которую Торияма основал в 1983 году.



"Создатель манги Акира Торияма умер 1 марта из-за острой субдуральной гематомы. Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом", — пояснили в пресс-службе студии.

Там добавили, что похороны прошли в присутствии членов его семьи и "очень малого количества родственников", как пожелал ранее Торияма. В Bird Studio подчеркнули, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью основателя, а также попросили воздержаться от вопросов к его родственникам.

Работы Ториямы начали публиковать в начале 1980-х годов. Манга Dragon Ball, которая начала выходить в 1985 году, принесла ему широкую известность. В Японии комиксы была проданы тиражом около 160 миллионов экземпляров. Торияма прославился не только в стране Восходящего Солнца, но и по всему миру.