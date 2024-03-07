Умерла свинья-художница Пигкассо, ставшая при жизни миллионершей В ЮАР умерла свинья-живописец по кличке Пигкассо, заработавшая более $1 млн 7 марта, 09:58 Свинья Пигкассо с хозяйкой Джоанн Лефсон. Фото © joannelefson.com

В Южно-Африканской Республике 6 марта умерла свинья по кличке Пигкассо, которая прославилась талантом к живописи. Животное было настоящим кормильцем семьи, ведь своими картинами Пигкассо заработала больше миллиона долларов. По данным New York Post, талантливая свинка умерла из-за хронического ревматоидного артрита.

"Пигкассо, невероятно талантливая свинья, которая продала свои картины на сумму более одного миллиона долларов и была провозглашена "самым успешным художником-нечеловеком в мировой истории", умерла в возрасте 8 лет", — рассказывает издание.

При этом судьба хрюшки не была простой: в 2016 году маленького поросёнка спасла со скотобойни местная зоозащитница Джоанн Лефсон. Женщина выкупила его и поселила у себя на ферме, где живут и другие спасённые животные. Спустя некоторое время у свиньи обнаружился талант живописца. Как рассказывала хозяйка, свинка съела или уничтожила всё, что было в стойле, кроме кисточки. Для Пигкассо модифицировали кисть, и вскоре хрюшка начала создавать свои шедевры на холсте.

В итоге животное написало сотни картин, заработала более $1 млн, её работы есть даже в коллекции испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Безусловно, смерть Пигкассо — потеря и для любителей животных, и для ценителей искусства. Поэтому Lifi.ru рекомендует поднять себе настроение после такой грустной новости и почитать добрые истории о спасении питомцев.

Авторы Каринэ Гевондян