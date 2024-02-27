10 смешных питомцев, которые выглядят так, словно они сошли с детских рисунков
Помните, как вы рисовали животных в детстве? Да, зрелище не для слабонервных! Собрали 10 кадров с такими забавными питомцами, словно они только что сошли со страниц детских альбомов!
"Два моих любимых чудика", — jtpfei26.
Фото © Reddit / jtpfei26
"Я ошибаюсь или эта сова тю-тю?" — doctormink.
Фото © Reddit / doctormink
"Если я это оближу, никто больше не сможет у меня это забрать!" — BoopBoop20.
Фото © Reddit / BoopBoop20
"Морда моего пса... Есть к нему вопросы, конечно", — Piggy_Kf.
Фото © Reddit / Piggy_Kf
"Чисто по силуэту понятно, что это кот... Уши, лапы, хвост и ошейник — всё по списку", — from_brasil.
Фото © Reddit / from_brasil
"Собака? Пингвин? Сурикат? Да какая разница! Он ведёт себя так уже много-много лет, даже не двигается", — Mr_bearzy.
Фото © Reddit / Mr_bearzy
"Когда хотел нарисовать кота, но что-то напутал с лапками", — soccernano.
Фото © Reddit / soccernano
"Динопёс", — radishking27.
Фото © Reddit / radishking27
"Милли — котейка с косоглазием", — keastus.
Фото © Reddit / keastus
"Такой вот пёс из местного приюта. Выглядит так, словно это рисунок ребёнка, который вдруг оживили", — Rcrowley32.
Фото © Reddit / Rcrowley32
Reddit / Rcrowley32, © Reddit / from_brasil