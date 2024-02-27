Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 05:00

10 смешных питомцев, которые выглядят так, словно они сошли с детских рисунков

Помните, как вы рисовали животных в детстве? Да, зрелище не для слабонервных! Собрали 10 кадров с такими забавными питомцами, словно они только что сошли со страниц детских альбомов!

"Два моих любимых чудика", — jtpfei26.

Фото © Reddit / jtpfei26

Фото © Reddit / jtpfei26

"Я ошибаюсь или эта сова тю-тю?" doctormink.

Фото © Reddit / doctormink

Фото © Reddit / doctormink

"Если я это оближу, никто больше не сможет у меня это забрать!" BoopBoop20.

Фото © Reddit / BoopBoop20

Фото © Reddit / BoopBoop20

"Морда моего пса... Есть к нему вопросы, конечно", — Piggy_Kf.

Фото © Reddit / Piggy_Kf

Фото © Reddit / Piggy_Kf

"Чисто по силуэту понятно, что это кот... Уши, лапы, хвост и ошейник — всё по списку", — from_brasil.

Фото © Reddit / from_brasil

Фото © Reddit / from_brasil

"Собака? Пингвин? Сурикат? Да какая разница! Он ведёт себя так уже много-много лет, даже не двигается", — Mr_bearzy.

Фото © Reddit / Mr_bearzy

Фото © Reddit / Mr_bearzy

"Когда хотел нарисовать кота, но что-то напутал с лапками", — soccernano.

Фото © Reddit / soccernano

Фото © Reddit / soccernano

"Динопёс", — radishking27.

Фото © Reddit / radishking27

Фото © Reddit / radishking27

"Милли — котейка с косоглазием", — keastus.

Фото © Reddit / keastus

Фото © Reddit / keastus

"Такой вот пёс из местного приюта. Выглядит так, словно это рисунок ребёнка, который вдруг оживили", — Rcrowley32.

Фото © Reddit / Rcrowley32

Фото © Reddit / Rcrowley32

10 собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение
10 собак-улыбак, которые своими мордочками точно поднимут вам настроение
Обложка ©

Reddit / Rcrowley32, © Reddit / from_brasil

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров