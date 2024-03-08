Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал, пострадали девять спортсменок
SHOT: Девять лыжниц пострадали во время крупного завала на Спартакиаде в Сочи
Во время лыжной гонки на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл жёсткий завал. В результате пострадали девять спортсменок, с различными травмами их увезли в больницу, сообщает SHOT.
Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал. Видео © Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки / SHOT
Всё произошло во время забега на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся. После одного из спусков лыжницы попали в крупный завал и стали падать друг на друга. По данным телеграм-канала, финишировать не смогли 15 девушек, девять госпитализированы. По словам участников, у спортсменок зафиксированы травмы рук и ног, а также открытые переломы.
Ранее Life.ru сообщал, что во время соревнований в Уфе гонщик из Курганской области получил серьёзные травмы при падении с мотоцикла. Спортсмен не вписался в поворот и упал прямо под колёса соперника.
Кадр из видео Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки