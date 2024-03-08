Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал, пострадали девять спортсменок

Во время лыжной гонки на Спартакиаде учащихся в Сочи произошёл жёсткий завал. В результате пострадали девять спортсменок, с различными травмами их увезли в больницу, сообщает SHOT.

Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал. Видео © Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки / SHOT

Всё произошло во время забега на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся. После одного из спусков лыжницы попали в крупный завал и стали падать друг на друга. По данным телеграм-канала, финишировать не смогли 15 девушек, девять госпитализированы. По словам участников, у спортсменок зафиксированы травмы рук и ног, а также открытые переломы.