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8 марта, 12:41

"Большой прорыв": СМИ узнали, когда может случиться переломный момент в украинском конфликте

Welt: Уже летом может наступить переломный момент в конфликте на Украине

В вооружённом конфликте на Украине уже летом может произойти переломный момент. Об этом сообщил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

"Есть опасения, что летом наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведёт к тому, что ВС России удастся сделать ещё больший прорыв", — предупредил он.

Журналист напомнил, что Авдеевка уже перешла под контроль российских войск, которые продолжают активное наступление. В украинской армии же сейчас опасаются полного прорыва фронта и поэтому сейчас усиленно готовятся к предполагаемым вызовам.

Под Авдеевкой уничтожены самые дефицитные образцы натовской техники
Под Авдеевкой уничтожены самые дефицитные образцы натовской техники

Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что у ВСУ тяжёлая ситуация на фронте, а народ устал от конфликта с Россией. По его словам, сложности украинских войск в первую очередь связаны со снарядным голодом, трудностями с набором нового личного состава и ракетными ударами России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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