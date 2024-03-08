"Большой прорыв": СМИ узнали, когда может случиться переломный момент в украинском конфликте
Welt: Уже летом может наступить переломный момент в конфликте на Украине
В вооружённом конфликте на Украине уже летом может произойти переломный момент. Об этом сообщил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Есть опасения, что летом наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведёт к тому, что ВС России удастся сделать ещё больший прорыв", — предупредил он.
Журналист напомнил, что Авдеевка уже перешла под контроль российских войск, которые продолжают активное наступление. В украинской армии же сейчас опасаются полного прорыва фронта и поэтому сейчас усиленно готовятся к предполагаемым вызовам.
Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что у ВСУ тяжёлая ситуация на фронте, а народ устал от конфликта с Россией. По его словам, сложности украинских войск в первую очередь связаны со снарядным голодом, трудностями с набором нового личного состава и ракетными ударами России.
Telegram / V_Zelenskiy_official