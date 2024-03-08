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8 марта, 11:53

Три спортсменки попали в больницу с переломами после крупного завала в Сочи

SHOT: Попавшие в завал три лыжницы госпитализированы с переломами в Сочи

Три лыжницы, которые попали в массовый завал на соревнованиях в Сочи, попали в больницу с переломами. Об этом сообщает SHOT.

Во время лыжной гонки в Сочи произошёл крупный завал. Видео © Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки / SHOT

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала телеграм-каналу, что члены жюри приняли решение разрешить старт участниц, несмотря на плохую погоду, которая во время гонки ухудшилась. Девушки потеряли видимость, поэтому и попали в такую неприятную историю. В настоящее время уточняются точное число пострадавших и характер травм.

Одна из участниц гонки пояснила, что завал мог произойти по причине плохо подготовленной трассы — за полчаса до начала соревнований был выпущен ратрак (специальная машина для подготовки трассы). В итоге после его работы снег стал слишком мягким, а сверху образовалась корка льда.

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Напомним, о жёстком снежном завале в Сочи стало известно в пятницу, 8 марта. По информации СМИ, пострадали девять участниц лыжной гонки на Спартакиаде учащихся. Инцидент произошёл во время гонки на 10 километров.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
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