Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, пишут СМИ
Yle: Авто с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
Власти Финляндии требуют вывезти все автомобили с российскими номерами из страны до 16 марта. Как сообщает финский общественный вещатель Yle, это происходит из-за запрета на въезд в республику для зарегистрированных в России транспортных средств.
"Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до 16 марта", — говорится в сообщении.
Глава финской таможни Сами Ракшит, к слову, не смог точно ответить на вопрос, что произойдёт с машинами с российскими номерами после этой даты. Официальных комментариев по этому поводу также не дали и в правительстве республики.
А ранее таможня Литвы предупредила о конфискации авто с российскими номерами с 11 марта. Исключение составляют лишь транспортные средства, следующие транзитом в Калининградскую область и из неё.
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