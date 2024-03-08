Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта, пишут СМИ

Власти Финляндии требуют вывезти все автомобили с российскими номерами из страны до 16 марта. Как сообщает финский общественный вещатель Yle, это происходит из-за запрета на въезд в республику для зарегистрированных в России транспортных средств.

"Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до 16 марта", — говорится в сообщении.

Глава финской таможни Сами Ракшит, к слову, не смог точно ответить на вопрос, что произойдёт с машинами с российскими номерами после этой даты. Официальных комментариев по этому поводу также не дали и в правительстве республики.