МиГ-29, почти 800 дронов и пять ракет Storm Shadow ВСУ стали добычей ПВО России за неделю

Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю сбили украинский самолёт МиГ-29, пять ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 796 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 8 марта.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские военные сбили семь управляемых французских авиационных бомб Hammer и 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 576 самолётов, 267 вертолётов, 14 658 беспилотников, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.