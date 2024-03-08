МиГ-29, почти 800 дронов и пять ракет Storm Shadow ВСУ стали добычей ПВО России за неделю
МО РФ: Авиация и силы ПВО за неделю сбили МиГ-29 и 796 беспилотников ВСУ
Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю сбили украинский самолёт МиГ-29, пять ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 796 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 8 марта.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что российские военные сбили семь управляемых французских авиационных бомб Hammer и 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 576 самолётов, 267 вертолётов, 14 658 беспилотников, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.
А ранее Life.ru писал, что силы ПВО за сутки сбили 123 дрона, шесть снарядов HIMARS и авиабомбу AASM Hammer. Кроме того, российские военные уничтожили 123 украинских беспилотника.
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