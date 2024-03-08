ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина, 82% доверяют президенту

Большинство (83%) россиян, то есть восемь из десяти граждан, положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Кроме того, 82% респондентов заявили о доверии главе государства. Отметим, что этот показатель по сравнению с концом февраля остался на том же уровне, а оценка работы главы государства получила большую поддержку на 3%.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" был организован с 1 по 3 марта. В исследовании участвовало полторы тысячи россиян старше 18 лет, проживающих в 104 городских и сельских населённых пунктах 53 регионов. В качестве метода опроса использовалось интервью по месту жительства, статистическая погрешность не превышает 3,6%.