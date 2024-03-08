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8 марта, 13:21

Женщина и двое мужчин заживо сгорели при страшном пожаре под Новгородом

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области

Кадр с места пожара, где погибли три человека. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

Кадр с места пожара, где погибли три человека. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

Три человека заживо сгорели при пожаре в частном доме в Новгородской области. Подробности трагедии сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл рано утром в пятницу, 8 марта, в одном из домов в деревне Каменке Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. После ликвидации возгорания в жилом помещении были обнаружены тела двух мужчин и женщины. В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", — говорится в сообщении СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Новой Москве произошёл пожар из-за воспламенившегося холодильника. В результате ЧП погибли два человека — пенсионерка и её взрослый сын. Пожарные вынесли их через окно, однако медики не смогли спасти пострадавших.

Наталья Исакова
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