Женщина и двое мужчин заживо сгорели при страшном пожаре под Новгородом

Три человека заживо сгорели при пожаре в частном доме в Новгородской области. Подробности трагедии сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл рано утром в пятницу, 8 марта, в одном из домов в деревне Каменке Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. После ликвидации возгорания в жилом помещении были обнаружены тела двух мужчин и женщины. В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", — говорится в сообщении СК.