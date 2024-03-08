"Видно даже из космоса": Генерал ВСУ признал превосходство российских укреплений

Российские укрепления в разы превосходят украинские оборонительные сооружения в зоне спецоперации (СВО). Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты <…> Они включают спутник и проверяют. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы", — пожаловался он в эфире YouTube-канала "Прямой".

По словам Кривоноса, эта проблема по большому счёту существует в ВСУ последние десять лет, однако украинские генералы не обращали внимания на состояние укреплений, из-за чего упустили время, которое можно было бы использовать для приведения их в порядок.