Обитающие в зоне Чернобыльской катастрофы черви оказались устойчивы к радиации

Американские учёные выяснили, что черви-нематоды, живущие в окрестностях Чернобыля, оказались невосприимчивы к радиации. Об открытии рассказал профессор биологии Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман.

Червей для исследования собрали с различных поверхностей и органических материалов на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Все они имели разный уровень радиационного заражения — от практически нулевого до достаточно высокого.

"Эти черви живут повсюду, и живут они быстро, поэтому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичное позвоночное животное всё ещё пытается научиться ходить", — делится учёный Нью-Йоркского университета с журналистами The Daily Mail.

Как оказалось, следы радиационных повреждений в их геноме не были выявлены. Это может быть обусловлено тем, что они либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо уже имели способность противостоять радиации.

Теперь учёные пытаются интерпретировать полученные результаты, чтобы понять, как повреждения ДНК у людей влияют на возникновение онкологических заболеваний.