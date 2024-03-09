Обитающие в зоне Чернобыльской катастрофы черви оказались устойчивы к радиации
Daily Mail: Чернобыльские черви оказались невосприимчивы к радиации
Чернобыльские черви невосприимчивы к радиации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американские учёные выяснили, что черви-нематоды, живущие в окрестностях Чернобыля, оказались невосприимчивы к радиации. Об открытии рассказал профессор биологии Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман.
Червей для исследования собрали с различных поверхностей и органических материалов на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Все они имели разный уровень радиационного заражения — от практически нулевого до достаточно высокого.
"Эти черви живут повсюду, и живут они быстро, поэтому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичное позвоночное животное всё ещё пытается научиться ходить", — делится учёный Нью-Йоркского университета с журналистами The Daily Mail.
Как оказалось, следы радиационных повреждений в их геноме не были выявлены. Это может быть обусловлено тем, что они либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо уже имели способность противостоять радиации.
Теперь учёные пытаются интерпретировать полученные результаты, чтобы понять, как повреждения ДНК у людей влияют на возникновение онкологических заболеваний.
Ранее стало известно, что волки-мутанты из Чернобыля оказались носителями важнейшего гена для спасения человечества. Это может стать ключом для помощи людям, страдающим онкозаболеваниями. Как рассказала американский учёный, они вместе с коллегами в 2014 году взяли кровь на анализ у волков, а также надели на них GPS-ошейники с дозиметрами. С тех пор в режиме реального времени наблюдают, где они находятся и насколько подвержены радиации.