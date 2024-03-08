800 тысяч за "Белые розы": Участник золотого состава "Ласкового мая" начал гастролировать по России

Солист золотого состава группы "Ласковый май" Сергей Серков начал гастролировать по России на фоне возросшего интереса к песне "Седая ночь". Как сообщает SHOT, певец готов выступить на корпоративе за 500 тысяч рублей, однако, если заказчик попросит "Белые розы", придётся отдать почти в три раза больше.

Солист золотого состава группы "Ласковый май" Сергей Серков выступил в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, Серков является участником первого состава "Ласкового мая", он жил в интернате вместе с Юрием Шатуновым. Артист несколько раз уходил из музыкальной группы и пытался развивать карьеру солиста, однако успеха не добился. В настоящее время Серков разъезжает по регионам и поёт хиты "Ласкового мая": "Седая ночь", "Розовый вечер", "Тающий снег", "Детство". Только композиция "Белые розы" оплачивается отдельно. За её исполнение фанатам придётся доплатить 800 тысяч сверху — итого выйдет 1,3 миллиона рублей за концерт.

Менеджер вокалиста рассказал, что свободных дат у Серкова на ближайшие месяцы практически нет. Стоит отметить, что всё это происходит на фоне попыток судебной тяжбы за авторские права между семьёй Шатунова и продюсером группы Андреем Разиным, который в настоящее время проживает в США.