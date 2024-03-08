У задержанной в Берлине участницы RAF нашли 1,2 кг золота и гранатомёт

В квартире у задержанной ранее экс-участницы леворадикальной террористической группировки "Фракция красной армии" (RAF) Даниэлы Клетте нашли больше килограмма золота, крупную сумму денег и оружие, включая гранатомёт. Об этом сообщает издание Spiegel.

"Следователи обнаружили в квартире Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота", — говорится в материале.

Также в шкафу с двойным дном обнаружили 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомёт и устройство для глушения сигналов. Кроме того, у 65-летней злоумышленницы изъяли телефоны и несколько удостоверений личности.

Даниэла Клетте. Фото © bild.de

Ранее на прошлой неделе в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на Посольство США в Бонне в 1991 году. В настоящее время полиция разыскивает двух её сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.