У задержанной в Берлине участницы RAF нашли 1,2 кг золота и гранатомёт
Spiegel: У задержанной активистки "Фракции Красной армии" Клетте нашли гранатомёт
В квартире у задержанной ранее экс-участницы леворадикальной террористической группировки "Фракция красной армии" (RAF) Даниэлы Клетте нашли больше килограмма золота, крупную сумму денег и оружие, включая гранатомёт. Об этом сообщает издание Spiegel.
"Следователи обнаружили в квартире Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота", — говорится в материале.
Также в шкафу с двойным дном обнаружили 40 тысяч евро, автомат Калашникова, гранатомёт и устройство для глушения сигналов. Кроме того, у 65-летней злоумышленницы изъяли телефоны и несколько удостоверений личности.
Даниэла Клетте. Фото © bild.de
Ранее на прошлой неделе в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте. Её подозревают в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на Посольство США в Бонне в 1991 году. В настоящее время полиция разыскивает двух её сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.
"Фракция красной армии" — немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Члены группировки занимались убийствами, похищениями людей, захватом заложников и взрывами. На счету RAF более 30 убийств. В 1998 году группировка была распущена, но немецкие полицейские продолжают разыскивать её представителей.
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