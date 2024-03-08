"Катастрофа": В Польше климатические активистки напали на Варшавскую русалку

В Польше активистки по-своему отметили Международный женский день. В пятницу, 8 марта, две девушки облили краской памятник Варшавской русалке. Видео с таким перформансом разместила в соцсетях климатическая инициатива "Последнее поколение".

В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку. Видео © X (Twitter) / Ostatnie Pokolenie

"Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоёванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа — это война. А война — это насилие", — прокричала одна из участниц такой акции.

Вскоре активисток задержали полицейские, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Варшавская сирена (Варшавская русалка) — изображение, являющееся одновременно символом Варшавы и её гербом. Старейшее изображение относится к 1390 году.