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8 марта, 16:00

Сброшенная США гумпомощь насмерть раздавила пятерых палестинцев, в том числе двух детей

Al Hadath: Пять человек погибли в Газе при сбросе гумпомощи с воздуха

Пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.

Кадры сброса американской гумпомощи в Газе, где погибло пять человек. Видео © X / theDylanCross

По его данным, груз упал у лагеря беженцев Аль-Шати, когда там находились толпы местных жителей, ожидающих помощи. По предварительным данным, всё свалилось на людей. В результате два человека погибли на месте, трое скончались в больнице. Как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства
США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства

Ранее стало известно, что США создадут порт в Газе для поставок гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Джо Байден. По его словам, временный порт позволит значительно увеличить объём помощи, поступающей в палестинский анклав.

Обложка ©

X / theDylanCross

Наталья Исакова
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