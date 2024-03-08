Сброшенная США гумпомощь насмерть раздавила пятерых палестинцев, в том числе двух детей
Al Hadath: Пять человек погибли в Газе при сбросе гумпомощи с воздуха
Пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.
Кадры сброса американской гумпомощи в Газе, где погибло пять человек. Видео © X / theDylanCross
По его данным, груз упал у лагеря беженцев Аль-Шати, когда там находились толпы местных жителей, ожидающих помощи. По предварительным данным, всё свалилось на людей. В результате два человека погибли на месте, трое скончались в больнице. Как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что США создадут порт в Газе для поставок гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Джо Байден. По его словам, временный порт позволит значительно увеличить объём помощи, поступающей в палестинский анклав.
X / theDylanCross