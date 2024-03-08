Сброшенная США гумпомощь насмерть раздавила пятерых палестинцев, в том числе двух детей

Пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.

Кадры сброса американской гумпомощи в Газе, где погибло пять человек. Видео © X / theDylanCross

По его данным, груз упал у лагеря беженцев Аль-Шати, когда там находились толпы местных жителей, ожидающих помощи. По предварительным данным, всё свалилось на людей. В результате два человека погибли на месте, трое скончались в больнице. Как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.