Российская ПВО сбила очередные два беспилотника на подлёте к Белгороду

В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлёте к городу сбито два беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сбито два БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.