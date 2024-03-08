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8 марта, 16:28

Российская ПВО сбила очередные два беспилотника на подлёте к Белгороду

Гладков: Под Белгородом сработала ПВО, на подлёте к городу сбито два дрона

В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлёте к городу сбито два беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сбито два БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа
В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа

Как сообщал Life.ru, в пятницу, 8 марта, Вооружённые силы Украины предприняли несколько попыток нападения на Белгородскую область с помощью беспилотников. В результате атаки трёх дронов-камикадзе на село Рождественка погибло два человека.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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