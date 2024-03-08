В Раде объявили о выходе Украины из ещё двух соглашений СНГ

Украина денонсирует соглашение Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Такое решение принято на заседании кабинета министров", — написал депутат в своём телеграм-канале. Уточняется, что данное соглашение было подписано 30 декабря 1991 года в Минске.

Одновременно Украина разрывает соглашение с СНГ об отправке товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Указанное соглашение было подписано в Москве 9 сентября 1994 года.

А ранее Life.ru писал, что 9 февраля Украина вышла ещё из трёх соглашений по линии СНГ. Речь идёт о соглашении по поводу порядка выполнения военных перевозок, а также двух договоров, регламентирующих сотрудничество в медицинской сфере.