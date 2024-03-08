"Неожиданно": Зимбабве выдворила из страны миссию США по международному развитию

Власти Зимбабве в феврале этого года выдворили из страны миссию Агентства США по Международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.

"Власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления", — говорится в его заявлении, распространённом пресс-службой Госдепа.

Миллер утверждает, что сотрудники американской миссии "подверглись жестокому обращению, допросам и запугиванию", а также "небезопасному и принудительному" задержанию ночью и заключению под стражу. Пресс-секретарь Госдепа назвал действия Зимбабве "вопиющими и неприемлемыми". В связи с этим он призвал власти африканского государства ответить за случившееся.