"Неожиданно": Зимбабве выдворила из страны миссию США по международному развитию
Госдеп США: Власти Зимбабве выдворили из страны представителей USAID
Власти Зимбабве в феврале этого года выдворили из страны миссию Агентства США по Международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
"Власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления", — говорится в его заявлении, распространённом пресс-службой Госдепа.
Миллер утверждает, что сотрудники американской миссии "подверглись жестокому обращению, допросам и запугиванию", а также "небезопасному и принудительному" задержанию ночью и заключению под стражу. Пресс-секретарь Госдепа назвал действия Зимбабве "вопиющими и неприемлемыми". В связи с этим он призвал власти африканского государства ответить за случившееся.
А ранее сообщалось, что Пентагон на фоне давления Конгресса США отказался от совместных учений с шестью странами Африки. Манёвры планировались с Буркина-Фасо, Мали, Нигером, а также Эритреей, Эфиопией и Суданом. Как уточнялось, эти государства "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".
TACC / Кирилл Кухмарь