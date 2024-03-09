Клиенты "Лэтуаль" жалуются на сбои при оплате товаров
SHOT: Множество клиентов "Лэтуаль" жалуются на сбои при оплате товаров
Десятки клиентов торговой сети "Лэтуаль" возмутились из-за сбоев при оплате товаров. Как сообщает канал SHOT ПРОВЕРКА, у пользователей массово списываются деньги со счетов, при этом многие не дожидаются подтверждения заказов.
Так, в личном кабинете многие неожиданно для себя увидели статус "Отменён". При этом курьеры экспресс-доставки не привозят заказы вовремя, а в службе поддержки даже не думают решать вопрос и общаться с теми, кто пытается дозвониться.
В Сети менеджеры утверждают, что речь идёт о сбое в системе, однако в официальном телеграм-канале бытует другая версия: якобы всему виной масштабная DDoS-атака на всю инфраструктуру.
Ранее киберэксперт предупредил, что масштабные сбои в работе интернета рискуют обернуться для пользователей потерей денежных средств. Если финансовые трансакции были прерваны поломкой глобальной Сети, перевод может попросту не пройти.
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