Клиенты "Лэтуаль" жалуются на сбои при оплате товаров

Десятки клиентов торговой сети "Лэтуаль" возмутились из-за сбоев при оплате товаров. Как сообщает канал SHOT ПРОВЕРКА, у пользователей массово списываются деньги со счетов, при этом многие не дожидаются подтверждения заказов.

Так, в личном кабинете многие неожиданно для себя увидели статус "Отменён". При этом курьеры экспресс-доставки не привозят заказы вовремя, а в службе поддержки даже не думают решать вопрос и общаться с теми, кто пытается дозвониться.

В Сети менеджеры утверждают, что речь идёт о сбое в системе, однако в официальном телеграм-канале бытует другая версия: якобы всему виной масштабная DDoS-атака на всю инфраструктуру.