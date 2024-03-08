Трансакция прерывается: Россиян предупредили о риске потери денег из-за сбоев в работе Интернета

Масштабные сбои в работе интернета рискуют обернуться для пользователей потерей денежных средств, предупредил киберэксперт Евгений Баклушин. Если финансовые трансакции были прерваны поломкой глобальной Сети, перевод может попросту не пройти, рассказал он в пресс-центре НСН.

"Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми трансакциями. Когда трансакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя", — пояснил замдиректора Аналитического центра УЦСБ.