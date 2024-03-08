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7 марта, 23:12

Трансакция прерывается: Россиян предупредили о риске потери денег из-за сбоев в работе Интернета

Киберэксперт Баклушин: Сбои в работе интернета могут привести к денежным потерям

Масштабные сбои в работе интернета рискуют обернуться для пользователей потерей денежных средств, предупредил киберэксперт Евгений Баклушин. Если финансовые трансакции были прерваны поломкой глобальной Сети, перевод может попросту не пройти, рассказал он в пресс-центре НСН.

"Во время глобальных сбоев также бывают проблемы с финансовыми трансакциями. Когда трансакция прерывается, могут возникнуть финансовые потери для пользователя", — пояснил замдиректора Аналитического центра УЦСБ.

Также Баклушин высказался и об утечках персональных данных. Подобные случаи заметно участились, подчеркнул эксперт. Впрочем, добавил он, у виновника каждого такого инцидента есть имя и фамилия.

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Напомним, что в конце января на территории России произошёл крупный сбой в работе интернета. Десятки сайтов с доменным адресом .ru перестали работать. Проблема была устранена лишь спустя 2,5 часа.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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