Директор центра доменов раскрыл, как восстанавливали работу Рунета
Директор центра доменов Воробьёв: Устранение сбоя в Рунете заняло менее 2,5 часа
Произошедший 30 января масштабный сбой в работе Интернета на территории России был устранён менее чем за два с половиной часа. Причины произошедшего устанавливаются в ходе внутренней проверки, заявил RT директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв.
"После обнаружения сбоя специалисты Технического центра Интернет и MSK-IX отозвали ошибочные ключи шифрования, исправили проблему и передали в корневой реестр правильные данные", — описал последовательность работ собеседник издания.
Напомним, россияне лишились доступа к десяткам сайтов во вторник вечером. Позже выяснилось, что проблема была связана с несовершенством программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Отдельное разбирательство по факту произошедшего инициировало Минцифры РФ.
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