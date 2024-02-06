Директор центра доменов раскрыл, как восстанавливали работу Рунета

Произошедший 30 января масштабный сбой в работе Интернета на территории России был устранён менее чем за два с половиной часа. Причины произошедшего устанавливаются в ходе внутренней проверки, заявил RT директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв.